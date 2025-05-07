Путин и Мадуро провели обстоятельные переговоры и подписали договор о стратегическом партнерстве

Сегодня в Москве президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро провели обстоятельные переговоры подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве двух стран. Лидеры государств поставили подписи под документом в торжественной обстановке в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца.

Соглашение предполагает сотрудничество в области безопасности, противодействия терроризму, экстремизму, фальсификации истории, героизации нацизма. В договоре закреплен курс на рост кооперации в экономике, в том числе энергетике, транспорте, добыче полезных ископаемых, связи.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков со своей стороны уточнил, что переговоры были очень обстоятельными и затронули все сферы сотрудничества.

«Венесуэла – наш партнер, и поэтому сотрудничество идет в самых разных областях. Конкретные дела обсуждались: энергетика, нефтяные дела, проекты, связанные с различными аспектами энергетического взаимодействия, проекты, связанные с налаживанием производства, с активностью российских компаний на венесуэльском рынке, с заинтересованностью российских компаний в инвестициях в Венесуэле», – пояснил представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Песков отдельно отметил, что «венесуэльцы готовы создавать для российских фирм «весьма привлекательные условия». «Все это подробно обсуждено», – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Москва, Елена Володина

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