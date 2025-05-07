Путин принял в Кремле президента Кубы и передал привет товарищу Кастро

В Кремле состоялась встреча главы российского государства Владимира Путина с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, прибывшим в Россию для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Лидеры обменялись приветствиями. При этом, как обратил внимание президент РФ, весьма символично, что нынешний приезд совпал с 65-летием восстановления дипломатических отношений государств. «Как раз это было 8 мая 1960 года. Прошу передать самые наилучшие пожелания и привет товарищу Раулю Кастро», – добавил Путин.

Москва, Елена Володина

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