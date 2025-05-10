Путин провел очень хорошие переговоры с зарубежными лидерами – Кремль

Президент РФ Владимир Путин во время празднования Дня Победы провел очень хорошие переговоры с зарубежными лидерами. Об этом сообщил пресс-секретарь глава российского государства Дмитрий Песков.

«Много стран приехало к нам на празднование Дня Победы. Это очень важно и с точки зрения символизма, и с точки зрения содержания, потому что на полях этих празднований состоялись очень хорошие переговоры», – сказал представитель Кремля в интервью каналу «Россия 1».

При этом Песков сравнил масштаб переговоров со встречами на крупных саммитах.

«Нужно так сказать. Потому что саммит – это встречи в верхах, ну сейчас встречи в верхах и происходят на высшем уровне», – пояснил пресс-секретарь президента РФ журналисту Life, отвечая на вопрос, можно ли сказать, что в Москве организовался саммит на полях празднования юбилея Победы, поскольку переговоры проводили между собой и зарубежные гости.

Москва, Елена Володина

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