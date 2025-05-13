Путин назвал высокую инфляцию главной проблемой российской экономики

Одной из главных проблем российской экономики в настоящее время является высокая инфляция. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством «Деловой России».

«Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы экономика развивалась и нужными нам темпами в условиях соблюдения макроэкономических показателей. Одна из главных проблем сегодняшней экономики России – это высокая инфляция», – констатировал глава государства.

По его словам, сейчас предстоит решить «сложную задачу». «Нужно и инфляцию придавить, и не создать условия, чтобы не заморозить саму экономику», – уточнил Путин. В то же время, по его оценке, отечественная экономика демонстрирует устойчивость и развивается.

«В огромной степени благодаря усилиям бизнеса, энергии предпринимательского труда экономика России демонстрирует устойчивость, развивается», – сказал глава государства.

«Так, несмотря на все сложности, на так называемое внешнее давление, всё-таки в позапрошлом году мы добились значимого роста – в целом значимого роста и для нашей страны, и для мировой экономики: в позапрошлом году 4,1 процента рост ВВП, а в прошлом году – 4,3. Сначала тоже правительство посчитало, посмотрело – думали, 4,1 – нет, всё-таки после дополнительного подсчёта выяснилось [4,3 процента]. Эти две десятые процента тоже имеют значение», – подчеркнул Путин.

Москва, Елена Володина

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