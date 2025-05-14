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Среда, 14 мая 2025, 18:15 мск

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Россия и Малайзия договорились открыть прямое авиасообщение

Фото kremlin.ru

Россия и Малайзия намерены проработать вопросы, связанные с открытием прямого авиасообщения между странами. Об этом было заявлено на пресс-конференции по итогам переговоров главы российского государства Владимира Путина и премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, который прибыл в РФ с официальным визитом.

«Мы обсудили восстановление прямых рейсов «Аэрофлота» в Малайзию и укрепление гуманитарных связей», – отметил Ибрагим, комментируя результаты встречи с Путиным в соцсетях.

Со своей стороны президент РФ подтвердил, что «прорабатывается открытие прямого авиационного сообщения между двумя нашими государствами, что, безусловно, будет способствовать расширению деловых и гуманитарных контактов».

По словам Путина, обсуждены также другие вопросы, в том числе перспективы экономического сотрудничества, включая энергетику.

Москва, Елена Володина

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Метки / Путин Владимир

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