Россия и Малайзия договорились открыть прямое авиасообщение

Россия и Малайзия намерены проработать вопросы, связанные с открытием прямого авиасообщения между странами. Об этом было заявлено на пресс-конференции по итогам переговоров главы российского государства Владимира Путина и премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, который прибыл в РФ с официальным визитом.
«Мы обсудили восстановление прямых рейсов «Аэрофлота» в Малайзию и укрепление гуманитарных связей», – отметил Ибрагим, комментируя результаты встречи с Путиным в соцсетях.
Со своей стороны президент РФ подтвердил, что «прорабатывается открытие прямого авиационного сообщения между двумя нашими государствами, что, безусловно, будет способствовать расширению деловых и гуманитарных контактов».
По словам Путина, обсуждены также другие вопросы, в том числе перспективы экономического сотрудничества, включая энергетику.
Москва, Елена Володина
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