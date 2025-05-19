Путин и Трамп созвонились

Глава российского государства Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп ведут переговоры по телефону, передают западные СМИ со ссылкой на чиновников Белого дома.

Ранее разговор Путина и Трампа был запланирован на 17:00 мск. Это уже третья беседа лидеров РФ и США после вступления Трампа в должность президента. В первый раз они пообщались 12 февраля, второй – 18 марта.

Трамп высказал намерение позвонить главе российского государства и обсудить с ним тему урегулирования украинского конфликта на следующий день после переговоров Москвы и Киева в Стамбуле. В Белом доме сегодня отметили, что американский лидер готов к встрече с Путиным, но окончательное решение будет зависеть от результатов сегодняшнего телефонного разговора.

Москва, Елена Володина

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