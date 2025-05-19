российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 19 мая 2025, 18:54 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Путин и Трамп созвонились

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Глава российского государства Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп ведут переговоры по телефону, передают западные СМИ со ссылкой на чиновников Белого дома.

Ранее разговор Путина и Трампа был запланирован на 17:00 мск. Это уже третья беседа лидеров РФ и США после вступления Трампа в должность президента. В первый раз они пообщались 12 февраля, второй – 18 марта.

Трамп высказал намерение позвонить главе российского государства и обсудить с ним тему урегулирования украинского конфликта на следующий день после переговоров Москвы и Киева в Стамбуле. В Белом доме сегодня отметили, что американский лидер готов к встрече с Путиным, но окончательное решение будет зависеть от результатов сегодняшнего телефонного разговора.

Москва, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Путин Владимир

Трамп готов к личной встрече с Путиным – Белый дом / Трамп рассчитывает на личную встречу с Путиным / Путин подписал указ о продлении плана обороны России / Россия и Малайзия договорились открыть прямое авиасообщение / США по-прежнему покупают ядерное топливо в России – Путин / Путин назвал высокую инфляцию главной проблемой российской экономики / Путин провел очень хорошие переговоры с зарубежными лидерами – Кремль / Путин и Трамп поздравились с Днем Победы через помощников

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Путин Владимир, США,