Путин поручил ФАС следить за ростом цен на сельхозтехнику

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России должна самым внимательным образом следить за ситуацией с ростом цен на сельскохозяйственную технику. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.

В ходе совещания глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что в этом году объемы закупки сельхозтехники российскими аграриями снизились почти на четверть. Он также отметил, что за последние три года цены на сельхозмашины выросли от 40 до 90%, что обусловлено прекращением поставок ряда агрегатов из зарубежных стран с 2022 года.

«Безусловно, есть объективные факторы роста цен, но тем не менее ФАС должна самым внимательным образом за этим следить. Надеюсь, что это происходит», – сказал глава государства, слова которого цитирует ТАСС.

Москва, Елена Володина

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