Из России выдворено более 19 тысяч мигрантов

С начала текущего года сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) выдворили за пределы России более 19 тысяч незаконных мигрантов, что почти на 2,5 тысячи меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

«За четыре месяца 2025 года принудительно выдворено за пределы Российской Федерации 19,1 тысячи иностранных граждан и лиц без гражданства. За четыре месяца 2024 года эта цифра составляла 21,7 тысячи», – сообщили «Интерфаксу» в пресс-центре ФССП.

Как уточняется, тенденция к уменьшению связана с продлением действия указа президента РФ «О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с применением режима высылки». Согласно этому документу, иностранцам и лицам без гражданства предоставлена возможность урегулировать свое правовое положение в России до 10 сентября.

По данным ФССП, в 2024 году за пределы РФ в общей сложности было выдворено 88 тысяч иностранных граждан, незаконно пребывающих на территории страны.

Москва, Елена Володина

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