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Понедельник, 26 мая 2025, 18:44 мск

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Путин заявил об опережающих темпах развития российской экономики

Архив. Фото пресс-службы Кремля

В последние два года экономика России росла ы сложных условиях, но опережающими темпами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов.

«В последние два года, в далеко не тепличных, а весьма сложных условиях экономика России росла, росла опережающими темпами. Знаете, в позапрошлом году – 4,1%, а в прошлом – 4,3%», – сказал Путин.

При этом глава государства также поздравил предпринимателей с профессиональным праздником.

Москва, Елена Володина

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