российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 29 мая 2025, 17:51 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

В Бурятии и Забайкалье введут круглогодичный запрет на майнинг

В ближайшее время в Бурятии и Забайкальском крае будет введен круглогодичный запрет на майнинг. Об этом на заседании правительства заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. По его словам, ограничение будет действовать до 2031 года.

«В дефицитных энергорайонах юго-восточной Сибири вводили временный запрет (на майнинг) на период ОЗП (осенне-зимний период). Но итогам этого периода этот запрет будет введен до 2031 года. В Иркутской области уже введен, в ближайшее время – в Республике Бурятия и Забайкальском крае», – уточнил глава Минэнерго РФ, слова которого цитирует ТАСС.

Ранее правительство РФ запретило майнинг в 10 регионах России и на некоторых территориях с 1 января 2025 года и до 15 марта 2031 года. Запрет на майнинг цифровой валюты введен в регионах Северного Кавказа (в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечне), а также в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях.

Москва, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / правительство РФ

Вице-премьер РФ назвал высокую ставку ЦБ временным явлением / Путин поручил ФАС следить за ростом цен на сельхозтехнику / Госдума окончательно приняла закон о госрегулировании платного образования в вузах / В России зафиксирован очень скромный рост экономики / Ноутбуки и компьютеры HP и Fujitsu исключены из параллельного импорта / Минпрос РФ готовит законопроект об оценках за поведение школьников / В России разрешат лицам без гражданства служить в армии / «Есть риски торможения…» Путин потребовал навести порядок с новостройками и ипотекой

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Сибирь, Центр России, Россия, Технологии, Экономика, правительство РФ,