В Бурятии и Забайкалье введут круглогодичный запрет на майнинг

В ближайшее время в Бурятии и Забайкальском крае будет введен круглогодичный запрет на майнинг. Об этом на заседании правительства заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. По его словам, ограничение будет действовать до 2031 года.

«В дефицитных энергорайонах юго-восточной Сибири вводили временный запрет (на майнинг) на период ОЗП (осенне-зимний период). Но итогам этого периода этот запрет будет введен до 2031 года. В Иркутской области уже введен, в ближайшее время – в Республике Бурятия и Забайкальском крае», – уточнил глава Минэнерго РФ, слова которого цитирует ТАСС.

Ранее правительство РФ запретило майнинг в 10 регионах России и на некоторых территориях с 1 января 2025 года и до 15 марта 2031 года. Запрет на майнинг цифровой валюты введен в регионах Северного Кавказа (в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечне), а также в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях.

Москва, Елена Володина

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