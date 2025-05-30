В Москве предотвращен теракт по заданию украинских спецслужб

В Москве задержан местный житель, который причастен к подготовке теракта по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

«В ходе обыска в жилище фигуранта изъят его мобильный телефон, при осмотре которого следствием обнаружены переписки с куратором украинских спецслужб с заданием забрать «схрон» в лесопарке на западе Москвы», – отметили в ведомстве.

После осмотра указанного места в лесопарке обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство. «По наставлению куратора обвиняемый планировал применить его для подрыва в местах массового скопления людей», – уточнил СК.

В отношении фигуранта по выявленному факту возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению теракта (ч. 1 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Ему предъявлено обвинение и по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Елена Володина

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