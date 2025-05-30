Путин разрешил продать часть акций госкорпорации «ДОМ.РФ»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий госкорпорации «ДОМ.РФ» размещать акции по открытой подписке при условии сохранения доли государства в размере не менее 50% плюс 1 обыкновенная акция.

Согласно документу, «ДОМ.РФ» внесен в перечень стратегических предприятий.

Ранее сообщалось о планах провести первичное размещение акций госкорпорации во второй половине 2025 года. На первом этапе правительство предлагает продать 1-5% акций госкорпорации, что позволит привлечь около 15 млрд рублей.

Москва, Елена Володина

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