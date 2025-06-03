Российская экономика вошла в период охлаждения – Решетников

Российская экономика вошла в период охлаждения. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе «Открытого диалога» в Совете Федерации. По его словам, статистика показывает ощутимое замедление инфляции.

«Экономика сейчас вошла в период охлаждения после высоких темпов роста в предыдущие два года. Видим, все больше отраслей реального сектора показывают падение выпуска. Замедляются темпы роста потребительского спроса. При этом прирост доходов населения продолжает уходить в сбережения, а не на потребительский рынок», – отметил Решетников.

«Статистика показывает ощутимое замедление инфляции», – добавил министр.

Москва, Елена Володина

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