Голикова уточнила размер выплат семьям погибших и пострадавшим при теракте в Брянской области

Члены семей погибших в результате терактов ЧП на железной дороге в Брянской области получат выплаты в размере 1 млн 167 тысяч рублей. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании главы государства Владимира Путина с членами правительства.

По ее словам, получившим тяжелые и средние ранения выплатят 627 тысяч рублей, легкие – 313,5 тысячи рублей.

«Соответствующий акт правительства в ближайшее время будет подписан», – сказала Голикова.

Вице-премьер уточнила, что выплаты будут произведены в кратчайшие сроки.

Москва, Елена Володина

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