российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 4 июня 2025, 20:22 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Голикова уточнила размер выплат семьям погибших и пострадавшим при теракте в Брянской области

Члены семей погибших в результате терактов ЧП на железной дороге в Брянской области получат выплаты в размере 1 млн 167 тысяч рублей. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании главы государства Владимира Путина с членами правительства.

По ее словам, получившим тяжелые и средние ранения выплатят 627 тысяч рублей, легкие – 313,5 тысячи рублей.

«Соответствующий акт правительства в ближайшее время будет подписан», – сказала Голикова.

Вице-премьер уточнила, что выплаты будут произведены в кратчайшие сроки.

Москва, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / правительство РФ

Российская экономика вошла в период охлаждения – Решетников / Путин разрешил продать часть акций госкорпорации «ДОМ.РФ» / В Бурятии и Забайкалье введут круглогодичный запрет на майнинг / Вице-премьер РФ назвал высокую ставку ЦБ временным явлением / Путин поручил ФАС следить за ростом цен на сельхозтехнику / Госдума окончательно приняла закон о госрегулировании платного образования в вузах / В России зафиксирован очень скромный рост экономики / Ноутбуки и компьютеры HP и Fujitsu исключены из параллельного импорта

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, правительство РФ,