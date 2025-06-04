Путин провел телефонный разговор с Папой Римским: сообщил о террористических атаках Киева

В Кремле сообщили о телефонном разговоре главы российского государства Владимира Путина с Папой Римским Львом XIV. Президент еще раз поздравил понтифика с избранием и проинформировал о переговорах с Киевом и его террористических атаках на территории РФ.

«При обмене мнениями по ситуации на Украине Владимир Путин подтвердил заинтересованность в достижении мира политико-дипломатическим путем, подчеркнул, что для окончательного, справедливого и всеобъемлющего разрешения кризиса необходимо устранить его первопричины», – говорится в сообщении Кремля.

Пресс-служба президента также отметила, что в контексте возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле президент России информировал о достигнутых в ходе второго раунда конкретных договоренностях по обмену военнопленными и телами погибших. Акцентировано, что российская сторона принимает все возможные меры для воссоединения детей с родственниками.

Вместе с тем выражена признательность понтифику за готовность оказать содействие в урегулировании кризиса, в частности, за участие Ватикана на деполитизированной основе в решении острых гуманитарных вопросов.

«Владимир Путин обратил особое внимание на то, что киевский режим делает ставку на эскалацию конфликта, проводит диверсии в отношении объектов гражданской инфраструктуры на российской территории. Подчеркнуто, что осуществленный на днях украинской стороной намеренный и целенаправленный удар по мирным жителям однозначно квалифицируется в международном праве как терроризм», – уточнили в Кремле.

В то же время в связи с известной линией киевских властей на ликвидацию канонической Украинской православной церкви выражена надежда, что Святой престол будет активнее выступать в поддержку свободы вероисповедания на Украине.

«Разговор носил конструктивный характер. С обеих сторон выражено намерение продолжить контакты», – отмечается в сообщении Кремля.

Москва, Елена Володина

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