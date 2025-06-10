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Вторник, 10 июня 2025, 16:36 мск

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Путин продлил запрет на поставку нефти по санкционным «предельным» ценам

Архив. Фото: kremlin.ru

Глава российского государства Владимир Путин подписал указ о продлении до 31 декабря 2025 года срока действия ответных мер на предельные цены на нефть и нефтепродукты из России, установленные некоторыми иностранными государствами.

Согласно документу, поставки нефти и нефтепродуктов из РФ запрещены, если в контрактах предусматривается использование так называемого ценового потолка, введенного государствами «Большой семерки», Европейского союза и Австралией в рамках антироссийской санкционной политики.

Москва, Анастасия Смирнова

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Метки / Путин Владимир

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Москва, Центр России, Политика, Россия, Финансы, Экономика, Нефть и газ, Путин Владимир, Санкции против России, Цены на нефть,