Путин продлил запрет на поставку нефти по санкционным «предельным» ценам

Глава российского государства Владимир Путин подписал указ о продлении до 31 декабря 2025 года срока действия ответных мер на предельные цены на нефть и нефтепродукты из России, установленные некоторыми иностранными государствами.

Согласно документу, поставки нефти и нефтепродуктов из РФ запрещены, если в контрактах предусматривается использование так называемого ценового потолка, введенного государствами «Большой семерки», Европейского союза и Австралией в рамках антироссийской санкционной политики.

Москва, Анастасия Смирнова

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