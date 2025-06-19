В Кремле прокомментировали планы появления Путина в мультике про «Простоквашино»

Появление образа главы российского государства в мультфильмах понятно и не требует согласования с Кремлем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, лидер России является неотъемлемой частью жизни всей страны, включая «самых маленьких сограждан».

«Это, конечно, не надо согласовывать. Путин – это неотъемлемая часть жизни всей страны, в том числе и самых маленьких наших сограждан. Поэтому, наверное, вполне можно понять интерес», – пояснил представитель Кремля в комментарии для телеграм-канала «Юнашев Live».

Самое главное в этом случае, по словам Пескова, «чтобы детишкам было интересно».

Ранее руководитель Союзмультфильма Юлиана Слащева анонсировала появления президента РФ в качестве персонажа мультсериала «Простоквашино».

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube