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Четверг, 19 июня 2025, 18:58 мск

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В Кремле прокомментировали планы появления Путина в мультике про «Простоквашино»

Появление образа главы российского государства в мультфильмах понятно и не требует согласования с Кремлем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, лидер России является неотъемлемой частью жизни всей страны, включая «самых маленьких сограждан».

«Это, конечно, не надо согласовывать. Путин – это неотъемлемая часть жизни всей страны, в том числе и самых маленьких наших сограждан. Поэтому, наверное, вполне можно понять интерес», – пояснил представитель Кремля в комментарии для телеграм-канала «Юнашев Live».

Самое главное в этом случае, по словам Пескова, «чтобы детишкам было интересно».

Ранее руководитель Союзмультфильма Юлиана Слащева анонсировала появления президента РФ в качестве персонажа мультсериала «Простоквашино».

Москва, Анастасия Смирнова

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Метки / Путин Владимир

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