российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 23 июня 2025, 18:22 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Путин назвал беспардонной ложью «планы» вторжения России в Европу

Фото пресс-службы Кремля

Президент РФ Владимир Путин назвал заявления европейских политиках о якобы существующих планах вторжения России в Европу «беспардонной ложью». Об этом глава государства сказал на встрече с выпускниками военных вузов.

«Мы знаем, что на саммите НАТО планируется объявить о начале масштабной программы по дальнейшему наращиванию возможностей альянса. Для ее реализации будут увеличены военные бюджеты стран НАТО. Между тем, участники блока уже сейчас тратят на военные цели больше всех государств мира вместе взятых. Из этого ясно, кто на самом деле провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений», – пояснил Путин.

При это глава государства обратил внимание, что, «обосновывая свои планы, руководство альянса вновь твердит о какой-то угрозе со стороны России, о каком-то нашем возможном вторжении в Европу».

«Сами себе придумали эту страшилку и повторяют ее из года в год. Однако и здесь мы вновь сталкиваемся с привычной и беспардонной ложью», – констатировал Путин.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Путин Владимир

Путин сообщил о начале серийного производства «Орешника» / Путин признался, что его беспокоит угроза третьей мировой войны / Россия не добивается капитуляции Украины – Путин / Путин определил важнейшую задачу в экономике в текущем году / Россия может подключиться к нефтегазовым проектам в Индонезии / В Кремле прокомментировали планы появления Путина в мультике про «Простоквашино» / В Кремле прокомментировали заявление Трампа о «вчерашнем разговоре» с Путиным / «Я с ним вчера беседовал…» Трамп сообщил о новом разговоре с Путиным

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Политика, Россия, Путин Владимир,