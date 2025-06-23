Путин назвал беспардонной ложью «планы» вторжения России в Европу

Президент РФ Владимир Путин назвал заявления европейских политиках о якобы существующих планах вторжения России в Европу «беспардонной ложью». Об этом глава государства сказал на встрече с выпускниками военных вузов.

«Мы знаем, что на саммите НАТО планируется объявить о начале масштабной программы по дальнейшему наращиванию возможностей альянса. Для ее реализации будут увеличены военные бюджеты стран НАТО. Между тем, участники блока уже сейчас тратят на военные цели больше всех государств мира вместе взятых. Из этого ясно, кто на самом деле провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений», – пояснил Путин.

При это глава государства обратил внимание, что, «обосновывая свои планы, руководство альянса вновь твердит о какой-то угрозе со стороны России, о каком-то нашем возможном вторжении в Европу».

«Сами себе придумали эту страшилку и повторяют ее из года в год. Однако и здесь мы вновь сталкиваемся с привычной и беспардонной ложью», – констатировал Путин.

Москва, Анастасия Смирнова

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