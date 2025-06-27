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Пятница, 27 июня 2025, 19:27 мск

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Россия заплатила высокой инфляцией за «немаленькие» военные расходы – Путин

России пришлось заплатить за необходимость увеличения военных расходов высокой инфляцией. Об этом заявил глава российского государства в Минске, где находится с визитом.

Президент РФ уточнил, что на военные нужды тратится 13,5 трлн рублей из 223 трлн ВВП. «По поводу самих расходов: 6,3% – много это или мало? 6,3% ВВП России на нужды обороны – это 13,5 трлн рублей. А весь наш ВВП – 223 трлн рублей», – уточнил он.

По его словам, такие расходы «немаленькие», и это проблема для бюджета РФ, которую Россия сегодня достойно решает.

«Мы заплатили за это (за рост военных расходов) инфляцией, но мы сейчас боремся с этой инфляцией», – сказал Путин.

Минск, Анастасия Смирнова

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Метки / Путин Владимир

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