Путин назвал «вполне возможной» свою встречу с Трампом

Президент РФ Владимир Путин считает вполне возможной свою встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом глава государства сказал журналистам в Минске, где находится с визитом.

«В целом, встреча вполне возможна, и мы с удовольствием будем ее готовить», – сказал Путин, добавив, что открыт к контактам.

«Я всегда открыт к контактам, к встречам. Знаю, что и господин Трамп тоже говорил о возможности встреч. Ну, я так же, как и он, считаю, что такие встречи нужно готовить», – пояснил глава государства.

По его оценке, попытки Трампа урегулировать ситуацию на Украине являются искренними. «Он недавно заявил, что это оказалось сложнее, чем представлялось со стороны. Так и есть. И здесь тоже ничего особенного нет. Одно дело – смотреть со стороны, а другое дело – погрузиться в проблему», – отметил Путин.

Минск, Анастасия Смирнова

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