Путин поговорил по телефону с Макроном: обсудили Украину и Ближний Восток

Глава российского государства Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого обсуждались ситуация на Украине и на Ближнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе беседы с Макроном Путин обратил внимание, что украинский конфликт является прямым следствием политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России, создавали на Украине антироссийский плацдарм, потворствовали нарушениям прав русскоязычных жителей, а теперь ведут линию на затягивание боевых действий, осуществляя подпитку киевского режима различными современными вооружениями.

«Говоря о перспективах мирного урегулирования, президент России подтвердил принципиальные подходы к возможным договорённостям, которые должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии», – отмечается в сообщении Кремля.

Вместе с тем главы государств подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в контексте ирано-израильской конфронтации и американских ударов по иранским ядерным объектам.

«Разговор Владимира Путина с Эммануэлем Макроном носил содержательный характер», – сообщил Кремль.

Москва, Анастасия Смирнова

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