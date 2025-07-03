Путин сообщил о предстоящем разговоре с Трампом

Глава российского государства Владимир Путин намерен сегодня провести телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом российский лидер сообщил в ходе посещения выставки в рамках форума «Сильные идеи для нового времени».

«Я сегодня буду разговаривать с президентом США», – сказал Путин, слова которого цитирует «Интерфакс».

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что глава государства проведет сегодня телефонный международный разговор, но не уточнил, с кем именно.

Москва, Анастасия Смирнова

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