российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 3 июля 2025, 17:48 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Путин сообщил о предстоящем разговоре с Трампом

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Глава российского государства Владимир Путин намерен сегодня провести телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом российский лидер сообщил в ходе посещения выставки в рамках форума «Сильные идеи для нового времени».

«Я сегодня буду разговаривать с президентом США», – сказал Путин, слова которого цитирует «Интерфакс».

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что глава государства проведет сегодня телефонный международный разговор, но не уточнил, с кем именно.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Путин Владимир

Путин поговорил по телефону с Макроном: обсудили Украину и Ближний Восток / Путин назвал «вполне возможной» свою встречу с Трампом / Россия заплатила высокой инфляцией за «немаленькие» военные расходы – Путин / Путин заявил о готовности Москвы к третьему раунду переговоров с Киевом / Путин назвал беспардонной ложью «планы» вторжения России в Европу / Путин сообщил о начале серийного производства «Орешника» / Путин признался, что его беспокоит угроза третьей мировой войны / Россия не добивается капитуляции Украины – Путин

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Путин Владимир, США,