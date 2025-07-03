Путин поздравил Трампа с Днем независимости и обсудил острые проблемы, в том числе Украину

Глава российского государства Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом поздравил американского лидера с Днем независимости и обсудил острые международные проблемы, включая кризисы на Украине и Ближнем Востоке.

Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, «естественно, обсуждалась украинская проблематика».

«Трамп снова ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий. Путин отметил, что мы продолжаем искать политическое переговорное решение конфликта», – отметил он (цитата по РБК).

Среди обсуждаемых тем была также ситуация в Сирии, Иране и на Ближнем Востоке в целом. Ушаков уточнил, что вопрос личной встречи президентов не затрагивался, однако, по его выражению, «эта идея витает в воздухе».

Москва, Анастасия Смирнова

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