Путин подтвердил Трампу, что Россия не отступит от своих целей на Украине

Глава российского государства Владимир Путин в разговоре с президентом США подтвердил готовность Москвы продолжить переговорный процесс с Украиной. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Он (Путин) отметил готовность российской стороны продолжить переговорный процесс (с Украиной)», – цитирует его слова ТАСС.

Ушаков уточнил, что в рамках обсуждения украинской проблематики Трамп «вновь ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий». «Владимир Путин со своей стороны отметил, что мы продолжаем искать политическое, переговорное решение конфликта. Он проинформировал о ходе реализации договорённостей гуманитарного характера, которые были достигнуты на втором раунде прямых российско-украинских контактов в Стамбуле», – сказал Ушаков.

Кроме того, Путин заявил Трампу, что Россия не отступит от своих целей, связанных с устранением первопричин украинского кризиса. «Наш президент сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению, нынешней острой конфронтации. От этих целей Россия не отступится», – отметил помощник президента РФ.

Москва, Анастасия Смирнова

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