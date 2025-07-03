российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 3 июля 2025, 21:56 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Путин подтвердил Трампу, что Россия не отступит от своих целей на Украине

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Глава российского государства Владимир Путин в разговоре с президентом США подтвердил готовность Москвы продолжить переговорный процесс с Украиной. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Он (Путин) отметил готовность российской стороны продолжить переговорный процесс (с Украиной)», – цитирует его слова ТАСС.

Ушаков уточнил, что в рамках обсуждения украинской проблематики Трамп «вновь ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий». «Владимир Путин со своей стороны отметил, что мы продолжаем искать политическое, переговорное решение конфликта. Он проинформировал о ходе реализации договорённостей гуманитарного характера, которые были достигнуты на втором раунде прямых российско-украинских контактов в Стамбуле», – сказал Ушаков.

Кроме того, Путин заявил Трампу, что Россия не отступит от своих целей, связанных с устранением первопричин украинского кризиса. «Наш президент сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению, нынешней острой конфронтации. От этих целей Россия не отступится», – отметил помощник президента РФ.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Путин Владимир

Путин и Трамп не обсуждали прекращение американских поставок оружия для Киева – Кремль / Путин поздравил Трампа с Днем независимости и обсудил острые проблемы, в том числе Украину / Путин сообщил о предстоящем разговоре с Трампом / Путин поговорил по телефону с Макроном: обсудили Украину и Ближний Восток / Путин назвал «вполне возможной» свою встречу с Трампом / Россия заплатила высокой инфляцией за «немаленькие» военные расходы – Путин / Путин заявил о готовности Москвы к третьему раунду переговоров с Киевом / Путин назвал беспардонной ложью «планы» вторжения России в Европу

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Путин Владимир, США, Украина,