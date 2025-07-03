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Четверг, 3 июля 2025, 21:56 мск

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Путин и Трамп не обсуждали прекращение американских поставок оружия для Киева – Кремль

Фото: архив пресс-службы Кремля

Тема прекращения поставок оружия Вашингтоном Киеву не затрагивалась в телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

«Эта тема достаточно широко обсуждается в СМИ последние дни, часы. Но в ходе состоявшегося разговора эта тема не затрагивалась», – сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Министерство обороны США из-за нехватки на складах приостановило поставки Украине ракет для систем ПВО и высокоточных боеприпасов. Газета The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников уточняла, что США не планируют поставлять Украине боеприпасы в течение нескольких месяцев.

Москва, Анастасия Смирнова

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