Путин и Трамп не обсуждали прекращение американских поставок оружия для Киева – Кремль

Тема прекращения поставок оружия Вашингтоном Киеву не затрагивалась в телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

«Эта тема достаточно широко обсуждается в СМИ последние дни, часы. Но в ходе состоявшегося разговора эта тема не затрагивалась», – сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Министерство обороны США из-за нехватки на складах приостановило поставки Украине ракет для систем ПВО и высокоточных боеприпасов. Газета The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников уточняла, что США не планируют поставлять Украине боеприпасы в течение нескольких месяцев.

Москва, Анастасия Смирнова

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