На московском направлении уничтожен второй украинский беспилотник

Средства противовоздушной обороны сбили второй украинский беспилотник, который направлялся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны уничтожили ещё один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – проинформирован он в своем телеграм-канале.
Ранее Собянин также сообщил о ликвидации одного беспилотника, направлявшегося в сторону столицы.
Москва, Анастасия Смирнова
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