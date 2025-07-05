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Суббота, 5 июля 2025, 17:58 мск

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На московском направлении уничтожен второй украинский беспилотник

Средства противовоздушной обороны сбили второй украинский беспилотник, который направлялся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны уничтожили ещё один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – проинформирован он в своем телеграм-канале.

Ранее Собянин также сообщил о ликвидации одного беспилотника, направлявшегося в сторону столицы.

Москва, Анастасия Смирнова

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Метки / Украина

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