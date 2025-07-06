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Воскресенье, 6 июля 2025, 14:58 мск

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Путин посмертно наградил второй медалью «Золотая Звезда» генерала Гудкова

Глава российского государства Владимир Путин наградил второй медалью «Золотая Звезда» посмертно заместителя главнокомандующего ВМФ России, экс-командира 155-й отдельной гвардейской бригады гвардии генерал-майора Михаила Гудкова, погибшего в Курской области.

«За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, наградить Героя РФ генерал-майора Гудкова Михаила Евгеньевича вторым знаком особого отличия – медалью «Золотая Звезда» (посмертно)», – говорится в указе президента РФ.

Гудков был удостоен звания Героя России в октябре 2023 года.

Москва, Анастасия Смирнова

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Метки / Путин Владимир

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