Путин подписал закон о предустановке RuStore на все смартфоны и планшеты

Глава российского государства Владимир Путин подписал закон об обязательной установке RuStore на все продающиеся в России смартфоны и планшеты.

Согласно документу, при продаже и использовании отдельных видов технически сложных товаров c предварительно установленными программами, включая RuStore, не должно быть ограничений для покупок через RuStore; не должно быть ограничений ни для каких функциональных возможностей RuStore, ни приобретенных через него программ.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что разработанный к обязательной предварительной установке единый магазин приложений RuStore был доступен для установки и использования на всех устройствах под управлением операционной системы Android.

В то же время «отдельные производители устройств (прежде всего смартфонов и планшетов Apple) на уровне лицензионных соглашений с пользователями и сторонними разработчиками приложений продолжают устанавливать запретительные условия, ограничивая возможности установки таких приложений из независимых источников, а также доступ приложений к отдельным функциям устройств или операционной системы», обращали авторы закона.

Москва, Анастасия Смирнова

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