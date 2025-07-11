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Пятница, 11 июля 2025, 20:06 мск

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Путин подписал указ об основах языковой госполитики

Архив. Фото: kremlin.ru

Глава российского государства Владимир Путин подписал указ об основах государственной языковой политики. В документе закреплена необходимость развития и защиты русского языка не только внутри страны, но и за рубежом.

В числе задач государственной языковой политики – сокращение использования иностранных слов, имеющих общеупотребительные аналоги в русском языке.

В то же время в документе подчеркивается, что все языки народов РФ пользуются поддержкой государства.

Документ вступает в силу со дня его подписания, 11 июля.

Москва, Анастасия Смирнова

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