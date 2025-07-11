Путин подписал указ об основах языковой госполитики

Глава российского государства Владимир Путин подписал указ об основах государственной языковой политики. В документе закреплена необходимость развития и защиты русского языка не только внутри страны, но и за рубежом.
В числе задач государственной языковой политики – сокращение использования иностранных слов, имеющих общеупотребительные аналоги в русском языке.
В то же время в документе подчеркивается, что все языки народов РФ пользуются поддержкой государства.
Документ вступает в силу со дня его подписания, 11 июля.
Москва, Анастасия Смирнова
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