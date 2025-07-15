Госдума одобрила поэтапное введение цифрового рубля

Нижняя палата российского парламента одобрила во втором и третьем чтениях закон о поэтапном введении в широкий оборот цифрового рубля и внедрении в платежную систему РФ универсального QR-кода для оплаты товаров и услуг.

Согласно документу, введение цифрового рубля для оплаты покупок и услуг будет поэтапным. В частности, с 1 сентября 2026 года клиентам должны обеспечить возможность получения услуг на платформе цифрового рубля продавцы с годовой выручкой от 120 млн рублей. Такие компании должны быть клиентами системно значимой кредитной организации или кредитной организации, признанной Центробанком значимой на рынке платежных услуг.

Далее – с 1 сентября 2027 года – к системе подключатся продавцы с годовой выручкой от 30 млн рублей. С 1 сентября 2028 года – к системе должны подключиться все остальные участники рынка.

Эти же сроки устанавливаются и для поэтапного введения соответствующими кредитными организациями возможности совершения их клиентами операций с цифровыми рублями.

Москва, Анастасия Смирнова

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