Налоговый вычет по долгосрочным сбережениям для семей с детьми вырастет до 1 млн рублей

Налоговый вычет по долгосрочным сбережениям для семей с детьми увеличится до 1 млн рублей. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс разработал Минфин России и внес проект на рассмотрение правительства.

В ведомстве уточнили, что единый налоговый вычет в размере 400 тысяч рублей за взносы по всем продуктам долгосрочных сбережений (долгосрочные сбережения, негосударственное пенсионное обеспечение, страхование жизни, инвестиции в фондовый рынок) как в свою пользу, так и в пользу членов семьи, будет увеличен до 500 тысяч каждому родителю в случаях, когда превышение связано со взносами по долгосрочным продуктам в пользу их детей.

«Таким образом, максимальная сумма налогового вычета по продуктам долгосрочных сбережений для семьи составит 1 млн рублей, в том числе для каждого родителя – 500 тысяч рублей», – пояснил Минфин.

В ведомстве обратили внимание, что при расчетах вычета возраст ребенка не должен превышать 18 лет или 24 года, если он учится очно. Такой вычет предусматривается в каждом налоговом периоде в течение всего срока действия договора по продуктам долгосрочных сбережений.

Москва, Анастасия Смирнова

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