В ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона, в рамках которого предпринимаются усилия по демонизации России и ведется дальнейшее накачивание оружием неонацистского режима в Киеве, МИД РФ объявил о включении в российский «стоп-лист» ряда представителей СМИ, НПО, консалтинговых структур и экспертного сообщества Великобритании.

Как говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, в их числе лица, распространяющие дезинформацию и голословные обвинения в адрес России в контексте СВО и осуществляющие враждебную лоббистскую деятельность, в том числе ратующие за ужесточение антироссийской политики Запада и усиление поддержки киевского режима.

Всего в списке 21 представитель Великобритании. «Работа над расширением российского «стоп-листа» будет продолжена», – заверили в МИД РФ.

Москва, Анастасия Смирнова

