Минтруд России расширит список профессий для альтернативной службы

Минтруд России подготовил проект приказа о расширении списка профессий для альтернативной службы в 2025 году. Как сообщила пресс-служба ведомства, в перечень предварительно включены квалификации токаря, парашютиста-пожарного, инструктора по трудовой терапии, печатника и электромонтажника по силовым сетям и электрооборудованию.

«Проект приказа предусматривает расширение перечней видов работ, профессий и должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, куда их могут направить в ходе осеннего призыва 2025 года», – говорится в сообщении.

Таким образом в списке теперь будет находиться 271 профессия. Также количество предприятий, где можно пройти альтернативную службу, увеличится с 1 671 до 1 792.

Москва, Анастасия Смирнова

