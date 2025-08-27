Силуанов прогнозирует рост экономики России на уровне не менее 1,5%

В условиях жесткой денежно-кредитной политики, которую проводит Центробанк РФ, рост российской экономики составит порядка 1,5%. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании главы государства Владимира Путина с членами кабинета министров.

«Действительно, если в этом году мы видим достаточно жесткие условия проведения денежно-кредитной политики, мы видим, что темпы экономического роста тем не менее будут составлять не менее 1,5 процента, во всяком случае, по оценке Министерства экономического развития, в текущем году», – доложил Силуанов президенту (цитата по сайту Кремля).

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров со свой стороны отчитался, что рост объемов обрабатывающей промышленности прогнозируется на уровне около 3%, а по промышленности в целом – «несколько меньше, около двух процентов, по крайней мере, это совпадает с показателями Минэкономразвития».

В своих отчетах перед главой государства представители правительства РФ признали, что экономический рост ограничивает высокая ключевая ставка Центробанка. При этом, как отметил Мантуров, один процент ставки стоит бюджету порядка 200 млрд рублей.

Напомним, по итогам 2024 года рост экономики России оценивался в 4,1%, объемы промышленного производства увеличились на 4,6%.

Москва, Анастасия Смирнова

