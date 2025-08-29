российское информационное агентство 18+

Пятница, 29 августа 2025, 17:39 мск

Заявления Макрона выходят за рамки приличия – Захарова

Ив Герман/Бюльярд/AFP/Getty Images

Некоторые заявления президента Эммануэля Макрона выходят за грани приличия и становятся оскорблениями в адрес России и ее народа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая сегодня на брифинге.

«Мы видим постоянно какие-то странные заявления президента Франции в отношении России. Иногда они переходят грань не просто разумного, а приличного, становясь какими-то низкопробными оскорблениями в адрес России и ее народа», – констатировала она, имея в виду высказывание президента Франции о том, что Россия якобы «хищник, словно людоед у наших дверей, ей нужно питаться».

В этой связи Захарова подчеркнула, что настоящим хищником является именно Франция, усилиями властей которой во многом спровоцирован украинский кризис.

«Сначала они заваливают такое государство, как Украина, и ведут дело к тому, чтобы граждане Украины погибали из-за поставок, в том числе западного оружия, – в первую очередь западного оружия – а потом питаются с целью получения этой самой политической для себя выгоды. Это действительно такая идеология падальщиков», – заявила официальный представитель МИД России.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

