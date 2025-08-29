Кремль: в Пекине не исключена встреча Путина и Алиева

Двусторонняя встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева возможна в Пекине 3 сентября «на полях» торжественных мероприятий по поводу 80-летия окончания Второй мировой войны. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

«Специально об этой встрече не договаривались, но лидеры будут за одним столом, на одних и тех же мероприятиях. Как говорится, все возможно, если есть стремление к этому», – сказал Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос «Интерфакса».

В отношения Москвы и Баку последние два месяца наблюдается напряженность на фоне взаимных обвинений в давлении на своих граждан после задержания в конце июня в Екатеринбурге нескольких выходцев из Азербайджана, которые подозреваются в участии в заказных убийствах и покушениях на убийства в 2001, 2010, 2011 годах в составе этнической преступной группы. В связи с этим Азербайджан отменил мероприятия с участием представителей РФ. При этом в республике были задержаны несколько россиян, в том числе журналисты.

Москва, Анастасия Смирнова

