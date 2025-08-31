российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 31 августа 2025, 17:12 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Путин и Си Цзиньпин поговорили перед саммитом ШОС

Фото из архива kremlin.ru

Глава российского государства Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали свое общение «на ногах» перед началом саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечает агентство, Путин прибыл в главный павильон международного конгрессно-выставочного центра «Мэйцзян», где пройдет торжественный прием в честь глав делегаций, последним. Си Цзиньпин вместе с женой Пэн Лиюань встретили своего гостя, и пока лидеры ожидали, когда все остальные участники соберутся на специальном помосте для совместного фото, они о чем-то очень живо переговаривались с помощью подбежавших переводчиков.

Эта неформальная беседа длилась около пяти минут.

Пекин, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Китай

Китай намерен увеличить закупки российского газа / Путин и Си Цзиньпин будут много общаться в Пекине, в том числе «за чашкой чая» / Кремль: в Пекине не исключена встреча Путина и Алиева / США теряют китайский рынок сои из-за России / В Китае шесть человек погибли в результате ЧП на мосту / США создают флот беспилотных катеров для китайского направления / На соревнованиях в Китае робот сбил человека и пришел к финишу первым / Китай ввел ответные санкции против двух европейских банков

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Китай, Путин Владимир,