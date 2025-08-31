Путин и Си Цзиньпин поговорили перед саммитом ШОС

Глава российского государства Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали свое общение «на ногах» перед началом саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечает агентство, Путин прибыл в главный павильон международного конгрессно-выставочного центра «Мэйцзян», где пройдет торжественный прием в честь глав делегаций, последним. Си Цзиньпин вместе с женой Пэн Лиюань встретили своего гостя, и пока лидеры ожидали, когда все остальные участники соберутся на специальном помосте для совместного фото, они о чем-то очень живо переговаривались с помощью подбежавших переводчиков.
Эта неформальная беседа длилась около пяти минут.
Пекин, Анастасия Смирнова
