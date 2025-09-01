Запад пытается помешать формированию многополярного мироустройства и сохранить свое доминирование, используя шантаж и санкции. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Западные страны пытаются этому (формированию многополярного мира) помешать. Они стремятся сохранить свое доминирование, прибегая уже не к переговорам, не к методам честной конкуренции, а к прямому шантажу, давлению, санкциям», – сказал глава МИД России в беседе с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным.

По словам Лаврова, уже налицо колоссальное злоупотребление ролью доллара в мировых делах, тарифные войны со стороны США.

«Общее мнение заключалось в том, что всё это не имеет никакого отношения к попытке отстоять законные права Запада в мировой экономике, политике, а просто используется как средство подавления конкурентов. То, что конкуренты не просто подросли, а уже по большинству показателей опережают исторический «коллективный Запад», – это всем очевидно», – сказал Лавров.

Москва, Анастасия Смирнова

