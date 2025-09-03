российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 3 сентября 2025, 19:15 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

«Определенный свет в конце тоннеля»: Путин назвал важное условие для разрешения конфликта на Украине

Фото с сайта kremlin.ru

Глава российского государства Владимир Путин считает возможным достижение на переговорах приемлемого варианта разрешения украинского конфликта, если «здравый смысл восторжествует». Об этом президент РФ сказал на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

«Если здравый смысл все-таки восторжествует, то договориться о приемлемом варианте прекращения этого конфликта можно. И я из этого исхожу», – сказал Путин.

«Тем более что мы видим настроения действующей в США администрации под руководством президента Трампа. Видим их не просто призывы, а искреннее желание найти это решение. Мне кажется, есть определённый свет в конце тоннеля. Посмотрим, как будет складываться ситуация», – добавил президент.

«Если нет, то нам придется решить все поставленные перед нами задачи вооруженным путем», – подчеркнул Путин.

Глава российского государства дал понять, что Москва готова к переговорам с Киевом и готова повысить уровень делегации.

«Если возникнет необходимость что-то сделать в направлении повышения уровня (переговоров), доведения его до политического уровня, мы к этому готовы. Я бы сейчас не хотел конкретизировать и называть конкретные фамилии. Но мы готовы повысить до действительно высокого политического уровня», – уточнил президент.

Ранее Путин заявил, что готов к встрече главой киевского режима Владимиром Зеленским, назвав его главой действующей администрации Украины и пригласив на переговоры в Москву.

Пекин, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Украина

Зеленский надеется на важный разговор с Трампом / Лавров: Для мира на Украине пора всем признать, что Крым, Донбасс и Новороссия – это Россия / «Если готов, пусть приезжает…» Путин пригласил Зеленского на переговоры в Москву / В результате атак ВСУ ранены два жителя Белгородской области / ВС РФ ударили по используемой ВСУ топливной и транспортной инфраструктуре / ВСУ обстреляли из артиллерии село в Белгородской области: ранены три мирных жителя / Освобождение Федоровки в ДНР открывает путь к Северску / Канцлер ФРГ анонсировал скорые переговоры «коалиции» по военной помощи Киеву

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Киев, Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Путин Владимир, Украина,