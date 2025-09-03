«Определенный свет в конце тоннеля»: Путин назвал важное условие для разрешения конфликта на Украине

Глава российского государства Владимир Путин считает возможным достижение на переговорах приемлемого варианта разрешения украинского конфликта, если «здравый смысл восторжествует». Об этом президент РФ сказал на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

«Если здравый смысл все-таки восторжествует, то договориться о приемлемом варианте прекращения этого конфликта можно. И я из этого исхожу», – сказал Путин.

«Тем более что мы видим настроения действующей в США администрации под руководством президента Трампа. Видим их не просто призывы, а искреннее желание найти это решение. Мне кажется, есть определённый свет в конце тоннеля. Посмотрим, как будет складываться ситуация», – добавил президент.

«Если нет, то нам придется решить все поставленные перед нами задачи вооруженным путем», – подчеркнул Путин.

Глава российского государства дал понять, что Москва готова к переговорам с Киевом и готова повысить уровень делегации.

«Если возникнет необходимость что-то сделать в направлении повышения уровня (переговоров), доведения его до политического уровня, мы к этому готовы. Я бы сейчас не хотел конкретизировать и называть конкретные фамилии. Но мы готовы повысить до действительно высокого политического уровня», – уточнил президент.

Ранее Путин заявил, что готов к встрече главой киевского режима Владимиром Зеленским, назвав его главой действующей администрации Украины и пригласив на переговоры в Москву.

