Четверг, 4 сентября 2025, 19:24 мск

В России меняют график ремонтов нефтезаводов, чтобы остановить рост цен на бензин

Минэнерго России и нефтяные компании приняли совместное решение об изменении графика плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), чтобы увеличить объемы поставок бензинов на внутренний рынок. Об этом сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

«У нефтяных компаний есть резервы, мы запустили эти резервы. Вместе с ними скорректировали программу плановых ремонтов НПЗ, чтобы плановые ремонты не попали на период пикового спроса на бензины. Также в ручном режиме работаем с Российскими железными дорогами, чтобы цистерны с бензином из регионов производства быстро перемещались в регионы максимального спроса на бензин», – сказал Цивилев, слова которого цитирует «Интерфакс».

Министр энергетики РФ считает, что это решение вкупе с запретом на экспорт бензина способно остановить рост цен на автомобильное топливо.

Согласно данным Росстата, годовой рост цен на бензин в России составил к 1 сентября 11,09%, что выше среднего уровня инфляции, которая, согласно данным Росстата, составляет 8,28%.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

