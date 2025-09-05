Москва считает кражей вооружение Украины Лондоном на доходы от «замороженных» активов РФ

Москва обвинила Лондон в краже после предоставления Великобританией средств на закупку военной техники для вооруженных формирований Украины за счет доходов от «замороженных» активов России. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Лондоне.

«Министр обороны Британии Дж. Хили признался, что британское правительство присвоило себе право распоряжаться более чем £1 млрд из доходов от «замороженных» российских госактивов и потратило их на военную помощь Украине. Такие действия в любой юрисдикции рассматриваются как противоправные. Преступное изъятие чужого имущества и его использование в геополитических авантюрах еще больше подрывает международную репутацию Лондона, в том числе в глазах зарубежных инвесторов», – подчеркивается в заявлении.

В посольстве РФ обратили внимание, что последние шаги Лондона отражают всю его внешнюю политику за последние столетия. «Нас не удивляет продолжение традиций банального воровства на международном уровне. Это стало визитной карточкой Британии еще с колониальных времен. Однако таким «традициям» нет оправдания», – констатировали в посольстве.

Лондон, Анастасия Смирнова

