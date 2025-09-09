Это «дурь»: Лавров ответил на обвинения в адрес Москвы об «атаке» самолета фон дер Ляйен

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал «дурью» обвинения в адрес Москвы со стороны Брюсселя по поводу «атаки на самолет главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на борту во время ее визита в Болгарию.

«Вот недавно совсем Урсулу фон дер Ляйен чуть мы «не угробили», которая летала тут на самолете или вертолете по разным государствам, науськивая их против нашей страны. И вдруг заявили, что Россия «выключила» GPS и самолет или вертолет мог потерпеть крушение. Потом сами же, кстати сказать, представители Евросоюза эту дурь дезавуировали», – отметил Лавров (цитата по ТАСС).

Глава МИД России привел несколько других примеров распространения Западом фейков, направленных против Москвы, обратив внимание, что в случае с воздушным судном председателя Еврокомиссии «методы остаются такими».

