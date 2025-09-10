российское информационное агентство 18+

Среда, 10 сентября 2025, 17:44 мск

Уголовное дело о крупных махинациях с фортификациями в Курской области направлено в суд

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о махинациях при строительстве фортификационных сооружений в Курской области.

Как говорится в сообщении надзорного ведомства, фигурантами являются генеральный директор АО «Корпорация развития Курской области» Лукин Владимир и его заместители Дмитрий Спиридонов, Игорь Грабин и глава ООО «КТК СЕРВИС» Андрей Воловиков. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

По версии следствия, не позднее 28 июля 2023 года Лукин совместно со своими заместителями Грабиным и Спиридоновым обеспечили заключение с возглавляемым Воловиковым ООО «КТК СЕРВИС» договора подряда на возведение взводных опорных пунктов на территории Курской области. При этом реальной хозяйственной деятельности это предприятие не вело, создавалась лишь видимость надлежаще выполняемых работ.

В дальнейшем указанные лица в составе организованной группы похитили более 152 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Курска.

Москва, Анастасия Смирнова

