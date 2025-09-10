«Охлаждение было неизбежно»: Мишустин высказался о ситуации в экономике

Глава российского правительства Михаил Мишустин назвал неизбежным нынешнее «охлаждение» отечественной экономики, развитие которой сейчас замедлилось по итогам семи месяцев текущего года до 1,1%.

Выступая на заседании кабинета министров по экономическим вопросам, Мишустин отметил, что «основной макроэкономический показатель – валовой внутренний продукт, несмотря на возникающие вызовы, сохранил положительную динамику».

«После высоких значений, которые были в 2023 и 2024 годах, некоторое охлаждение было неизбежно. Мы это прогнозировали. Период первых антикризисных решений пройден. За счёт быстрого расширения внутреннего производства ряд ниш был оперативно заполнен. Теперь правительство добивается формирования долгосрочных трендов в соответствии с теми задачами, которые определил глава государства на период до 2030 года и далее», – пояснил премьер-министр, слова которого цитирует пресс-служба правительства.

Мишустин обратил внимание, что основным локомотивом роста в промышленности по‑прежнему остаётся обрабатывающий сектор. «Прирост составил 3,3% с января по июль этого года. Лидером тут стало машиностроение – отрасль, где доля добавленной стоимости высока. Она прибавила около 10%. Также отмечен рост в металлургическом и химическом комплексах. Общую динамику поддержала и строительная индустрия – объём работ увеличился на 4,2%, а также сельское хозяйство», – уточнил он.

«В целом за первое полугодие объём промышленного производства вырос примерно на 1%», – добавил глава правительства.

Что касается инфляции, то, по словам Мишустина, расширение российских мощностей, а также целый ряд решений, принятых правительством и Банком России для сдерживания цен, позволили добиться постепенного замедления её динамики.

«В конце августа ускорилось снижение стоимости плодов и овощей и вернулось – по молоку и продукции из него», – пояснил премьер-министр.

Москва, Анастасия Смирнова

