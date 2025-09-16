российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 16 сентября 2025, 18:13 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Госдума поддержала двукратное повышение штрафов за нарушения при перевозке детей

Нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект о повышении штрафов за нарушения при перевозке детей. Изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Как уточнили пресс-служба Госдумы, в случае окончательного принятия закона нарушения требований к перевозке детей будут караться штрафами:

  • для граждан – 5 тысяч рублей (сейчас 3 тысячи рублей);
  • для должностных лиц – 50 тысяч рублей (сейчас 25 тысяч рублей);
  • для юридических лиц – 200 тысяч рублей (сейчас 100 тысяч рублей).

Как считают депутаты Госдумы, внесение таких изменений в КоАП позволит сократить количество ДТП с участием детей-пассажиров.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Госдума

Мигрантов в России слишком много: риски для безопасности и ущемление прав россиян / Депутаты предложили сделать бесплатным питание для всех школьников / В Госдуму внесен законопроект о круглогодичном призыве в армию / Из российского проката исчезнут фильмы с дискредитацией традиционных ценностей / «Объясните, почему…» Володин призвал МВД «присмотреться» к Минтруда РФ из-за квот на иностранных «специалистов» / Госдума утвердила перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ / В Госдуме приготовили штрафы для пользователей VPN / Депутаты Госдумы объявили войну борщевику: принят специальный закон

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Транспорт, Госдума,