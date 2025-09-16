Госдума поддержала двукратное повышение штрафов за нарушения при перевозке детей

Нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект о повышении штрафов за нарушения при перевозке детей. Изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).
Как уточнили пресс-служба Госдумы, в случае окончательного принятия закона нарушения требований к перевозке детей будут караться штрафами:
- для граждан – 5 тысяч рублей (сейчас 3 тысячи рублей);
- для должностных лиц – 50 тысяч рублей (сейчас 25 тысяч рублей);
- для юридических лиц – 200 тысяч рублей (сейчас 100 тысяч рублей).
Как считают депутаты Госдумы, внесение таких изменений в КоАП позволит сократить количество ДТП с участием детей-пассажиров.
