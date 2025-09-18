российское информационное агентство 18+

Четверг, 18 сентября 2025, 17:04 мск

МИД России пообещал ассиметричные контрмеры на введение новых санкций со стороны Японии

Москва будет принимать адекватные контрмеры, в том числе и асимметричные, в ответ на новые антироссийские санкции со стороны Японии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, комментируя решение Токио по «заморозке» российских активов.

«Очередные недружественные действия Японии не останутся без ответа, но наш ответ будет продуманным и исходить будет из национальных интересов. Мы будем и дальше принимать адекватные контрмеры, в том числе и асимметричного характера», – подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова обратила внимание, что незаконные санкции всегда приводят к дальнейшей деградации ситуации в той стране, которая их вводила.

Правительство Японии приняло решение о введении дополнительных санкций против России, а также ряда иностранных компаний в рамках антироссийских мер. Так, в случае обнаружения в Японии подлежат заморозке активы 14 человек и 47 организаций.

Москва, Анастасия Смирнова

