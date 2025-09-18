российское информационное агентство 18+

Минстрой России отрабатывает возвращение госуправления в сферу ЖКХ

Государственное управление может вернуться в систему жилищно-коммунального хозяйства. Об этом заявил глава Минстроя России Ирек Файзуллин на Всероссийском форуме развития ЖКХ.

«Мы говорим о том, что в ЖКХ должен быть эффективный собственник, эффективный ресурс снабжения… Но любой результат начинается с первого шага. Значит, этот шаг нужно делать, соответствующие рекомендации постоянно обсуждаются, в том числе и вопросы госплана», – сказал министр, слова которого цитирует «Интерфакс».

По его словам, сейчас Минстрой меняет подходы к концессиям в сторону перекрестной работы компаний с объектами. «Концессионер, который приходит только на столичный водоканал, министерство поддерживать не будет. Регион должен создать, либо вернуться к советской системе, когда были областные водоканалы, и внутренняя «перекрестка» будет происходить», – уточнил Файзуллин, добавив, что такой подход даст отрасли «квалифицированное управление, понимание полностью всей системы водоснабжения, водоотведения».

«Поэтому мы в наших рекомендациях министерства именно такие предложения отрабатываем. А это именно госуправление», – отметил министр, обратив внимание, что в крупных городах работа с частными управляющими организациями и поэтапный переход на госуправление являются вынужденными.

Москва, Анастасия Смирнова

