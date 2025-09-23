российское информационное агентство 18+

Госдума согласилась расширить списков участников СВО для получения статуса ветерана боевых действий

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении изменения в законодательство о присвоении статуса «Ветеран боевых действий» отдельным категориям граждан, выполнявшим боевые задачи в ходе специальной военной операции.

Как пояснила пресс-служба Госдумы, согласно проекту закона, статус ветерана смогут получить граждане, заключавшие с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года соглашения (имевшие иные правоотношения) с Министерством обороны РФ о пребывании в специальном формировании и выполнявшие боевые задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

При этом участники специальных формирований, которые в ходе боевых действий были ранены, получат статус инвалида боевых действий.

Законопроект подготовлен по поручению главы российского государства. «Многие из указанных граждан за проявленные мужество, героизм и отвагу в ходе выполнения поставленных задач отмечены государственными и ведомственными наградами», – подчеркивается в пояснительной записке к документу.

Москва, Анастасия Смирнова

