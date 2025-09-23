Генпрокуратура РФ решила изъять активы главы Совета судей РФ почти на 9 млрд

Останкинский суд Москвы зарегистрировал антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры к председателю Совета судей РФ, судье Верховного суда России Виктору Момотову. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее источники СМИ, знакомые с содержанием иска, сообщили ТАСС, что надзорное ведомство требует изъять активы Момотова рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей, в их числе 95 объектов недвижимости.

Стоит отметить, что Момотов является судьей Верховного суда с 2010 года, в 2013 году он был избран секретарем пленума Верховного суда, в 2019 году вошел в состав президиума высшего судебного органа. В декабре 2016 года стал председателем Совета судей РФ ,а 2022 году – переизбран на новый срок.

Момотову может грозить до 18 лет лишения свободы и крупные штрафы, если будет доказана его вина при нарушении антикоррупционного законодательства. Такое мнение высказал ТАСС адвокат, эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Дмитрий Григориади.

Москва, Анастасия Смирнова

