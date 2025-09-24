Правительство РФ одобрило проект федерального бюджета на трехлетку

Правительство РФ одобрило на своем заседании законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров в телеграм-канале.

На заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин пояснил, что проект бюджета основан на базовом варианте прогноза социально-экономического развития и предполагает, что в 2026 году ВВП вырастет на 1,3%. «За трёхлетку он увеличится почти на 7%, составив в номинальном выражении порядка 276 трлн рублей», – уточнил он.

По его словам, доходы бюджета на 2026 год прогнозируются на уровне 40 трлн 283 млрд рублей. Причём доля ненефтегазовых поступлений в общем объёме вырастет почти до 78%. «То есть курс на модернизацию экономики и расширение веса отраслей с более высокой добавленной стоимостью сохранится», – пояснил глава правительства.

Вместе с тем в следующем году федеральные расходы в целом вырастут до 44 трлн 869 млрд рублей, а уровень дефицита, по словам Мишустина, останется приемлемым.

Премьер-министр обратил внимание, что приоритетами бюджетной политики станут три направления.

«В первую очередь это социальная поддержка граждан, прежде всего семей с детьми, о чём неоднократно говорил Президент. Второе – это финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности государства и поддержка семей участников специальной военной операции. И третье – развитие инфраструктуры. А также – обеспечение технологического лидерства, на что в бюджете на будущую трёхлетку заложено порядка 1,9 трлн рублей», – подчеркнул Мишустин.

Москва, Анастасия Смирнова

